Silleda cita el día 27 a más de mil aspirantes a 101 plazas de Policía Local en 36 concellos

Las más de 1.000 personas aspirantes en el proceso selectivo para Policía Local realizarán los primeros ejercicios el 27 de septiembre en el recinto ferial de Silleda. Será a las 10.00 horas, tal y como se recoge en el Diario Oficial de Galicia, que también publica las listas definitivas de personas admitidas.

De este modo, la oposición libre tendrá cinco ejercicios: un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado, que se prevé celebrar a finales de este mes junto con la prueba de conocimientos de gallego, excepto para las personas que estén exentas. En el listado de admitidos publicado este viernes en la web de la Academia Galega de Seguridade (Agasp) también se especifican las personas exentas de este ejercicio por contar con certificado de Celga 4 o equivalente, así como las que sí deberán realizarlo.

El proceso continuará con las pruebas de aptitud física y con las psicotécnicas, además del test de reconocimiento médico. Una vez finalizado el proceso dará comienzo el curso selectivo en la Agasp, y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la 18ª promoción de Policía Local, que comenzará en enero.

La convocatoria actual oferta más de 100 plazas para los cuerpos de Policía Local de 36 ayuntamientos gallegos. Entre ellos están los de A Estrada y Silleda y otros como Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Meaño, O Grove, Poio Vigo o Vilagarcía de Arousa.