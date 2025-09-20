Paío homenajea a las amas de casa de Lalín y apela al carácter «popular» de As Dores

Lalín ya vive inmerso en las celebraciones de sus Festas das Dores de 2025. Vecinos, familiares, y visitantes tienen por delante cuatro días en los que la diversión y la alegría están garantizadas. Los festejos se iniciaron ayer al son de la música de Os Xuncos, que iniciaron su pasacalles poco después de las 19.00 horas. Mientras el buen tiempo ayudaba a dar un paseo, fueron muchos los que acudieron a la Praza da Igrexa para asistir a los tradicionales chupinazo y pregón con los que quedó oficialmente inaugurada la celebración.

Pasacalles de Os Xuncos. / Bernabé

Como era de esperar, Damián Salvador Payo Cangado, más conocido como «Paío», no defraudó en la defensa de su pregón festivo en la Praza da Igrexa haciendo gala de su famosa retranca ataviado con su boina y nariz de payaso. El artista y extrabajador cultural municipal agradeció a los vecinos «que me aguantarais tantos años» y recordó el carácter festivo de Lalín apoyándose en un fragmento del libro O Naranxo de Ramón Valenzuela. Paío paso, a continuación, a echar la vista atrás a la fiesta en familia y «homenajear a todas aquellas amas de casa que, como mi madre, multiplicaban su trabajo doméstico con motivo de la fiesta». El pregonero también explicó que «qué paradójico esto de Festa das Dores. Oxímoro en el que la fiesta era para ellos y los dolores para las amas de casa, siempre en segundo plano, pero podemos afirmar que gracias a ellas la fiesta culinaria era todo un éxito. Para intentar corregir en parte tal agravio vengo aquí con la tarea encomendada de pelar las patatas».

Público presente en la Praza da Igrexa de Lalín. / Bernabé

El pregonero de As Dores también hizo memoria para recordar «como los preparativos para la fiesta duraban toda la semana anterior» y añadió que «tenía que haber hartazgo, era la manera de demostrar abundancia, a fin de dejar atrás años de escasez alimentaria». Paío también recordó que «cuando llegaba el domingo festivo, mientras nosotros callejeábamos por Lalín, escuchando el concierto de la banda en el kiosco o en el palco de la música... nuestras madres, amas de casa, elaboraban con esmero la comida». Porque entonces, tal y como explicó Paío, «la comida festiva era todo un acto social de reencuentro familiar, algo que ahora ya no es tanto».

Por otro lado, Paío defendió un programa de campanillas para las fiestas patronales reivindicando su carácter «popular». De tal forma que subrayó que «el programa de las fiestas siempre tiene que ser lo más de lo más. ¡Hay que demostrar poderío económico, aunque no haya caja, que la Virgen de As Dores ya proveerá!». Y finalizó su proclama diciendo que «la fiesta, pues, nos acompañe a todas y a todos, como una vía de escape ante tanta deshumanización en el mundo, y que sea una fiesta de lo más popular, recordando el lema que en su día coincidió con las fiestas de 1977 y que rezaba: Por unas fiestas populares, como también le gustaría a Hortensia de Zobra».

El lanzamiento del chupinazo contó con la colaboración del alcalde José Crespo porque este año fue un niño llamado Enzo, y primo de Paío, el encargado de apretar el botón. Al cierre de esta edición, Tributo Sabinero y la orquesta América de Vigo completaban las primeras actuaciones musicales.

Torneo de basket y música electrónica para toda la familia

Las Festas das Dores de Lalín de 2005 tendrán hoy como platos fuertes un torneo amistoso de baloncesto y una jornada dedicada a la música electrónica para todas las edades. Antes, le tocará el turno a la Banda de Prado, con un concierto a las 13.00 horas en la Praza da Vila, que repetirá a las 20.30 horas. También intervendrán la charanga Kilómetro 0 y Os Trasnos de Doade. Repetirá el festival de bandas de gaitas (18.00 horas), que bajo la coordinación de O Carballo da Manteiga, contará con María Soliña de Cangas y Os Castros, de Ames. Ya por la noche saldrán al escenario de la Praza da Igrexa los músicos de la banda de pop La Guardia (22 horas). La novedad para el segundo día de festejos es un encuentro de pinchadiscos denominado «Bailalín» en el que participarán DJ Juanjo García y DJ Dumore, además de los de la zona, Carlos López, Olalla González y Ole Costa. Se trata de una «rave» de carácter familiar en el Campo da Feira. La jornada se completa con una muestra de artistas locales en la Rúa Principal que continuará mañana.