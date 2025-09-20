Invierten 560.000 euros en dos cierres en montes de Quireza

El director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, acompañado por el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, mantuvo una reunión con ganaderos de Quireza, donde la Consellería de Medio Rural invirtió algo más de 560.000 euros para la implantación de dos pastores en el monte vecinal en man común del lugar.

Concretamente, uno de los pastores cuenta con una superficie de 31 hectáreas, además de disponer de tres cancillas y un cierre de 2.600 metro lineales. En el caso del otro abarca una superficie de 30 hectáreas y se realizaron diferentes tareas para su implantación, además de la instalación de un cierre de 3.450 metros lineales, de cinco cancillas y una manga de manejo.

Balseiros destacó que estas actuaciones son fundamentales para el desarrollo rural, ya que «contribuyen a la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas agroforestales, impulsan la actividad socioeconómica al ofrecer espacios adecuados para las explotaciones en extensivo, y ayudan a prevenir los incendios forestales».