Inasus sopla 55 velas en el molino que la vio nacer

Las instalaciones de O Muíño de Cuíña acogieron ayer los fastos por los 55 años de existencia de la empresa lalinense Inasus, una firma puntera y líder en el diseño, fabricación y montaje de fachadas tecnológicas. Directivos, autoridades locales, provinciales y autonómicas junto a la plantilla de la firma dezana compartieron cinco horas de un emotivo programa donde no faltaron los reconocimientos de toda índole, un ágape y hasta música en directo. En cuanto a la nómina de autoridades, destacó la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, el alcalde de Lalín, José Crespo, y la portavoz socialista en el Concello de Lalín, Alba Forno. La familia Cuíña al completo fue la anfitriona de la cita con Moncho, Eladio, Rafael, María, Olalla y Alberto, como representantes de la dirección.

Los cuatro trabajadores premiados flanqueados por Olalla y Alberto Cuíña. | Bernabé

El evento de carácter social estuvo presentado por el locutor de Radio Lalín, Gúmer Portas, que durante cerca de cuatro horas, condujo unos actos cargados de emotividad. El CEO de la empresa, Xabier García, fue el encargado de iniciar los distintos parlamentos dando la bienvenida a todos los presentes. A partir de ahí, miembros del consejo de administración y, sobre todo, empleados de Inasus pasaron por el escenario para formar parte de una jornada histórica para la entidad. A destacar las distinciones entregadas a cuatro trabajadores por sus bodas de plata. Se trata de José Antonio González, David Pedro Enríquez, Manuel Castro y Xabi García, que recibieron un obsequio de manos de los hermanos Olalla y Alberto Cuíña. Este último, acto seguido, ofreció un enfoque histórico de la empresa y agradeció a la anterior generación familiar «por construir el Inasus de hoy y por su fuerte apuesta por el proyecto». También fueron premiados Eladio, Moncho y Rafael Cuíña en el transcurso de la celebración, así como los tres mejores del trivial histórico con temas relacionados con Inasus. Versionettes y el grupo Insieme fueron los encargados de amenizar el acto con su música en directo.

Xosé Cuíña

Alfonso Rueda, que se encargó de clausurar el evento tuvo un especial recuerdo para el difunto Xosé Cuíña, cofundador de Inasus con sus hermanos: «Creía en lo que hacía». Además, lo definió como «un luchador» y «de Lalín, ante todo». Sobre Inasus, Rueda destacó que «es una empresa de la que hay que presumir» porque ha sabido conjugar su crecimiento con mantenerse fiel a sus principios y también al territorio que la vio nacer. El jefe del Ejecutivo gallego ha valorado que existan industria y compañías de gran tamaño en la Galicia interior y le ha agradecido su apuesta por «confiar» en gente de la casa para seguir haciendo «cosas que parecían impensables». «Ya podéis seguir creciendo y ya podéis seguir consolidando un sector económico que para nosotros es fundamental», le ha dicho el presidente autonómico a los dirigentes y empleados de la firma, antes de cerrar con su intervención el acto institucional de aniversario de la empresa lalinense.