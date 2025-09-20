«No hay edad para tatuarse, tengo una clienta de 86 años»

«El tatuaje ya no es un negocio con listas de espera, ahora es un mundo en el que entras por pasión». Figa Negra Tattooabrió sus puertas en abril de este año, un estudio de tatuaje que aboga por el lado más artístico de esta disciplina, un proyecto de la lalinense Fátima Busto González, artista y tatuadora. Busto está especializada en el blackwork (que se caracteriza por el uso exclusivo del color negro, creando contrastes y sombras muy marcadas) y el tatuaje tradicional, que en su caso se caracteriza por ser como los dibujos animados, diseños muy redondos.

Una de las partes del proceso del tatuaje, el diseño. / Antía Suárez

Pero además de esto y de los encargos que pueden surgir en el día a día, también pasan diferentes artistas por su estudio, cada uno con su propio estilo. «Somos una comunidad, para mí es muy importante estar siempre en contacto con mis compañeros. Cada uno está especializado en un tipo de tatuaje diferente, cada uno tiene su propio estilo artístico. Creo que es la mejor forma, y así se da también a conocer la localidad», explica Busto. Por ejemplo, si alguien llega a Figa y pide una manga japonesa, se dirigirá a su compañero, Daga que está ahora en A Coruña, que es algo que se le da muy bien, así «saca algo de trabajo y en algo en lo que está especializado, porque no todos contamos con listas largas de espera».

Esto se llama guests (invitados), y esta profesional explica que es algo muy común en el mundo del tatuaje tradicional, más conocido por old school. «En este tipo de tatuaje tradicional, se lleva mucho. De hecho, dentro de unas semanas voy a ir yo a otros estudios a visitar a compañeros. Es algo que te refresca mucho, cambiar de aires y ser un estilo nuevo o diferente durante unos días», comenta Busto.

Evento de Samaín

Cuando Figa abrió, hizo una jornada especial de inauguración, con precios especiales y varios artistas invitados. Ahora se prepara para organizar otra a medio año de su apertura, que casualmente cae en Samaín, o Halloween, como es más comúnmente conocido. «Aún está por ver que día se organizará, pero habrá artistas invitados y cada uno podrá ofrecer sus diseños a un precio especial, y si alguno quiere hacer tatuajes temáticos, ya es cosa suya», comenta Busto. Explica que este tipo de jornadas es algo que tiene pensado hacer al menos dos veces por año.

Desde Figa, un estudio recién nacido, explican que escena del tatuaje cambió mucho en los últimos años. Los profesionales que están entrando en el campo llegan con estudios de dibujo, y en su gran mayoría, son gente formada. Incluso los que vienen de otros campos artísticos, se centran más en el aspecto del dibujo y del arte. Busto comenta que la experiencia de tener un estudio difiere mucho dependiendo del estilo que ofrezcas, «si te dedicas al realismo siempre tienes trabajo, o incluso al fine line, un estilo que está ahora muy de moda».

El tatuaje tradi es un tatuaje «más de autor», y no accedes a un público tan amplio o genérico. «Antes era el que más se realizaba, de hecho, la mayoría de estudios eran de este estilo. Ese tatuador tenía lista de meses y apenas había competencia. Ahora ya no es el caso», comenta. Las redes sociales son a su vez una navaja de doble filo, completamente necesarias. Ahora vende mucho más «saber promocionarte como tatuador que tu propio trabajo».

Entre sus piezas favoritos, está una araña roja en un brazo que le la hizo a un compañero. «Fue una pena que durara poco, porque la persona en cuestión tuvo un accidente y rascó todo el brazo».

Busto dice con aplomo que nunca hay una edad para empezar a tatuarse. Explica que la aceptación social del tatuaje aumentó mucho en los últimos años en España. «La gente deja de entender ese tatuaje como algo macarra. Estoy viendo a gente que nunca pensé que se tatuarían llegar a mi tienda. Mi cliente más anciana tiene 86 años, vino a tatuarse los nombres de los nietos. Hay estilos para todos, y como tatuador tienes que saber defenderte para ofrecer tu servicio».

¿Y lo que más detesta» Las mariposas, porque como apunta, «ya hice tantas que cada vez que me piden una no se cómo diseñar algo nuevo».