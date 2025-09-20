Gonzalo Louzao, candidato a presidente do PP da Estrada
O partido inicia o proceso para elixir o substituto de López Campos
O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, anunciou que optará a presidir o Partido Popular da Estrada para «darlle continuidade ao traballo e ao proxecto político iniciado por José López en 2010» e tras «unha exitosa etapa de 15 anos na que A Estrada experimentou a maior transformación e evolución da súa historia recente».
Tras a reunión na que a Xunta Local do partido acordou convocar o 11º Congreso Local para o vindeiro 19 de outubro, Gonzalo Louzao anunciou que a partir deste luns iniciará o proceso de recollida de avais e os contactos para conformar «unha candidatura que fortaleza aínda máis o músculo do partido a nivel local» e que se caracterice por conxugar experiencia e caras novas, representatividade do núcleo urbano e das parroquias do rural e perfís procedentes de diferentes sectores.
A Xunta Local do PP da Estrada mantivo un encontro encabezado polo conselleiro José López como presidente da agrupación, no que decidiu a convocatoria do 11º Congreso Local do partido baixo o lema «A Estrada das oportunidades». Neste encontro interno, o exalcalde cesou na súa responsabilidade orgánica municipal e deixou a dirección do PP local de xeito provisional ata a celebración deste cónclave. Tamén se aprobou o cronograma da convocatoria, que comezou coa apertura dun prazo de dez días, ata o luns 29 de setembro, para a recollida dos sesenta avais necesarios por parte das persoas interesadas en formalizar a súa candidatura. A proclamación de candidaturas formalizarase o 1 de outubro e posteriormente abrirase prazo de dez días para a realización dunha campaña electoral interna.
Deste xeito, o PP da Estrada volverá a celebrar un proceso congresual tras o realizado no 2010 baixo o lema “Unión, proxecto e xestión” e no que saíu elixido como presidente local José López Campos, que menos dun ano despois recuperaba a alcaldía para os populares tras obter a maioría absoluta.
