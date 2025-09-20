La Feira do Moble de Galicia vivió ayer su segunda jornada, en la que los visitantes se mezclaron con el centenar de jóvenes estudiantes que participaron en la jornada informativa “La formación profesional te abre las puertas a un futuro de éxito”, impartida por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

La Feira do Moble como espacio de formación

En esta sesión se abordaron cuestiones como los diversos títulos académicos derivados de las enseñanzas de FP, desde ciclos a cursos de especialización que pueden ir asociados a empresas. Aspectos como los idiomas o la digitalización fueron otros asuntos que centraron una mañana en la que se hizo especial hincapié en la estructura de los ciclos profesionales, integrados por módulos comunes (cómo funciona una empresa, nuevas tecnologías, lengua aplicada al sector productivo del que forma parte el ciclo...) y otros específicos.

Esta parte más educativa de la Feira do Moble tendrá su continuidad hoy con la visita del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez. Este acto, en el que también estará presente a directora general de Formación Profesional, María Eugenia Pérez, tendrá lugar a las 11.00 horas en el recinto ferial. En concreto, está previsto un recorrido por el stand institucional de la propia entidad, que está promoviendo los ciclos formativos de las ramas profesionales de la madera y el mueble.

El certamen estradense abrirá sus puertas en el fin de semana de manera ininterrumpida desde las 11.00 a las 20.00 horas tanto hoy como mañana, contando con lapresencia de 50 firmas expositoras directas.