El edificio polivalente de Carragoso, pendiente de la conexión eléctrica

Las obras del edificio polivalente de Carragoso-A Trigueiriza están rematadas y solo queda pendiente la conexión eléctrica. El alcalde de Lalín visitó ayer la construcción junto a miembros de su gobierno, representantes de la adjudicataria, Taboada y Ramos, y los arquitectos Carlos Durán y Luis Fernández, de la consultora Arco, artífices del proyecto. José Crespo felicitó expresamente a técnicos y empresa por la ejecución de la obra «en tiempo récord y cumpliendo los plazos, algo poco habitual en proyectos de carácter público», y con un resultado de «gran calidad».

Visita de políticos y técnicos a la cocina. / Bernabé

El inmueble destaca por su diseño contemporáneo, en el que la luz natural tiene un papel protagonista gracias a su fachada de policarbonato. Este elemento arquitectónico permite que la sala principal esté bañada por una iluminación uniforme, convirtiendo el edificio en un espacio acogedor y versátil. «Es un edificio pensado para la vida comunitaria, atractivo por su estética y cómodo por su diseño funcional», reseñó el regidor.

También marca un punto de inflexión en la apuesta de Lalín por la sostenibilidad. La instalación incorpora paneles fotovoltaicos con sistema de baterías y climatización por geotermia, lo que garantiza un consumo eficiente y una huella de carbono mínima. El uso de materiales reciclables refuerza su carácter sostenible, situando el proyecto dentro de los más altos estándares de eficiencia energética.

En palabras de Crespo, «es un ejemplo de edificio del futuro, en el que se integran el diseño atractivo, la funcionalidad y el compromiso con el medio ambiente. Carragoso y A Trigueiriza ganan así un punto de encuentro moderno y accesible, preparado para las necesidades de la ciudadanía durante todo el año».

Vista exterior del edificio, con el porche de acceso. / Bernabé

El edificio, con 354 m² construidos (288 m² interiores y 66 m² de porche), fue diseñado para diferentes usos. Dispone de una sala multiusos de 160 m² con escenario de 23 m², una cocina de 20 m², baños, dos almacenes, un vestíbulo y un cuarto de instalaciones. Estas dotaciones permitirán que funcione como local social de Carragosoy A Trigueiriza, pero también como un punto de encuentro para actividades culturales y sociales abiertas a todo el municipio. El alcalde subrayó que «va a contribuir a dinamizar esta área de Lalín y servirá de espacio de cohesión, convivencia y participación ciudadana».

El regidor insistió en que el éxito de esta obra reside tanto en su ejecución como en lo que simboliza: «Estamos cerrando una deuda histórica con el vecindario de Carragoso y A Trigueiriza. Hoy podemos decir que disponemos de una equipación útil, eficiente y preparado para todo tipo de actividades, un espacio que dará vida al barrio y también al conjunto de Lalín».

Con la ejecución de esta obra se cumple «el compromiso con los vecinos ya mucho antes de que acabe el mandato», subrayó Crespo, a la par que se dota de una infraestructura «modélica» a un área que en apenas dos años «ha cambiado radicalmente con una humanización que permite convivir un área residencial, con una de servicios y una de esparcimiento».

El alcalde lamentó, con todo, el retraso en la conexión eléctrica por parte de la suministradora, que impide inaugurar la instalación: «Hoy mismo podríamos estar inaugurando este edificio con los vecinos, pero una vez más quien no cumple es Fenosa, que tardará aún semanas en activar el servicio. Es una lástima, pero en breve esta infraestructura estará plenamente operativa», concluyó.

El proyecto supuso una inversión de 819.347 euros, financiado por la Diputación de Pontevedra, con 560.000 euros, y por la Xunta de Galicia, con 259.478 euros.