La Carballeira da Saleta acogió ayer las tradicionales comidas en familia de su día grande. Buena parte de los comensales se dieron cita bajo las carpas de los puestos de pulpo, pero también hubo quien decidió mantener la costumbre de llevar sus propias viandas. La jornada había arrancado con misas rezadas en la iglesia parroquial de Siador, culminadas con la cantada por la Coral Polifónica de Silleda poco antes de la una de la tarde, a la que siguió una procesión con la alcaldesa, Paula Fernández Pena, portando la imagen de la Virgen. La música corrió a cargo de la Banda Municipal de Silleda, que ofreció dos conciertos, y del dúo Pachi Show, durante la tarde y, junto a la charanga Ardores, por la noche.

Día grande de la fiesta de la Saleta con comidas en la carballeira