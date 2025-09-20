El Desván Municipal reanudará su actividad regular el día 30

El Desván Municipal de Lalín retomará su actividad regular el martes 30 de septiembre, coincidiendo con la entrega de útiles de invierno (ropa, también de cama, y calzado) a las familias que hayan formalizado su solicitud a través de los servicios sociales comunitarios básicos. El horario de apertura para la recogida de donaciones será todos los martes de 10 a 12 en las instalaciones situadas en la calle Memorias dun Neno Labrego 12-bajo, que también pueden depositarse en el contenedor que hay justo delante y que estará disponible las 24 horas del día a partir del 30. De manera excepcional, quienes no puedan desplazarse podrán acordar otra modalidad de entrega con Servicios Sociales a través de los teléfonos 986780014 y 986787060 o del correo electrónico eva.prieto@lalin.gal. El equipo de voluntariado continuará realizando entregas semanales a las familias que previamente tramiten su solicitud a través del departamento municipal.