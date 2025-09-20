Convocatoria de limpieza de ríos en Ribela y Curantes

La Asociación pola Defensa do Val del Liñares va a participar en la 18ª edición de la Limpieza Simultánea de Ríos, impulsada por la asociación ecologista Adega. Este año el punto de encuentro será en la pista de acceso a la Cascada de los Maimóns, en la parroquia de Curantes, mañana a las 10.30. Las personas interesadas en participar, deben anotarse llamando o mandando Whatsapp al teléfono 626 768 826. Los menores de edad tienen que ir acompañados de una persona adulta.

En esta iniciativa también participará la Asociación de veciños e amigos de Ribela. El punto de encuentro será en la carretera de abajo de Pumares, para empezar por el Regeiro de Pumares que desemboca en el Umia. A continuación seguirán por el río Umia, recorriendo la antigua zona de baños rumbo a la Ponte de Leira