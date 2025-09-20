Convocatoria de limpieza de ríos en Ribela y Curantes
REDACCIÓN
La Asociación pola Defensa do Val del Liñares va a participar en la 18ª edición de la Limpieza Simultánea de Ríos, impulsada por la asociación ecologista Adega. Este año el punto de encuentro será en la pista de acceso a la Cascada de los Maimóns, en la parroquia de Curantes, mañana a las 10.30. Las personas interesadas en participar, deben anotarse llamando o mandando Whatsapp al teléfono 626 768 826. Los menores de edad tienen que ir acompañados de una persona adulta.
En esta iniciativa también participará la Asociación de veciños e amigos de Ribela. El punto de encuentro será en la carretera de abajo de Pumares, para empezar por el Regeiro de Pumares que desemboca en el Umia. A continuación seguirán por el río Umia, recorriendo la antigua zona de baños rumbo a la Ponte de Leira
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52