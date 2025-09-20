La concentración de clásicos de Lalín será el 4 de octubre

El próximo sábado 4 de octubre se celebrará la edición número 14 de la Concentración de Coches Clásicos de Lalín, un evento ya consolidado en el calendario local que reunirá a aficionados y curiosos en torno a la pasión por el automovilismo con solera. La presentación tuvo lugar ayer en el Pontiñas Centro Comercial de Ocio Gadis, con la presencia de Antonio Ramos, presidente de la Asociación de Clásicos O Toxo, Moisés Ferreiro, José Antonio González y Gregorio Pichel, miembros de la organización, acompañados por Manuel Colmeiro, director gerente de la gran superficie de la capital dezana.

La jornada comenzará a las 9.00 horas en el aparcamiento del centro comercial, donde los participantes podrán desayunar, completar su inscripción y recoger dorsales y acreditaciones. A las 11:00 horas, los vehículos partirán hacia Combarro, donde disfrutarán de un paseo en catamarán por la ría con degustación de aperitivos a bordo. A continuación, se dirigirán en barco al Restaurante-Asador O Remo, donde comerán un «festín marinero».

El precio de la inscripción es de 65 euros para socios y acompañantes y de 75 euros para no socios. Los menores de 10 años pagan 15 euros y dispondrán de un espacio especialmente acondicionado para ellos durante el evento. La inscripción incluye concentración, desayuno, ruta en catamarán con degustación y comida. La fecha límite de inscripción es el 25 de septiembre hasta completar aforo. Para formalizar la inscripción, es necesario realizar un ingreso en la cuenta de Abanca ES93-2080-5101-41-3040005063, indicando nombre, apellidos y número de socio.

La organización recuerda que es obligatorio que los vehículos participantes tengan la ITV y el seguro en vigor, además de tener más de 30 años de antigüedad desde su matriculación.