Castelao, Avelina Valladares y Reimóndez Portela suben al escenario

El Concello de A Estrada presentó ayer una nueva iniciativa cultural bautizada con el nombre de «A Estrada Mostra». Se trata de tres exposiciones sobre tres grandes nombres propios de la cultura gallega y estradense: Manuel Reimóndez Portela, Avelina Valladares y Daniel Rodríguez «Castelao». Todas ellas se enmarcan en el tramo final del año cultural.

Gonzalo Louzao, Rocío Castro y Jorge Cubela.

En el acto de presentación celebrado ayer en la sala de juntas del consistorio estradense estuvieron presentes el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; el director de Produción e Servizos Editoriais en Editorial Galaxia, Suso Domínguez; y María Jesús Fernández Bascuas, quien ejerció como comisaria de la muestra centrada en Reimóndez Portela. Acudió también al acto el nieto del que fue alcalde de A Estrada, Enrique Reimóndez Sanmartín.

La primera de estas exposiciones en orden cronológico será «Manuel Reimóndez Portela. O médico de San Miguel». Abre sus puertas el día 24 de septiembre en la Casa das Letras. Es una muestra en la que se realiza un recorrido sobre la figura del que fue alcalde de A Estrada y gran divulgador del patrimonio local, entre otras muchas facetas.

El 30 de noviembre se abre en el mismo escenario «Avelina Valladares. Vida e obra», a cargo de Suso Domínguez. Sus paneles recogen la vida y obra de una mujer cuya figura se perdió en parte con el paso del tiempo y de la que no se guardan imágenes.

Por último, el 18 de diciembre, llega a A Estrada «Castelao. De Sempre en Galiza ao Consello de Galiza». Será el broche de oro en A Estrada del Año Castelao, la tierra natal de su mujer Virxinia Pereira.

Cubela visita la exposición sobre Rosalía de Castro

El diputado provincial Jorge Cubela visitó ayer A Estrada para recorrer la exposición “A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía”. Con él estuvieron el alcalde estradense, Gonzalo Louzao, y la responsable de proyectos de la Fundación Rosalía de Castro, Rocío Castro. Esta muestra a cielo abierto que estará instalada a los pies del consistorio estradense hasta el día 30 de este mes.