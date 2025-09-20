Calvo expresa su descontento por no ser invitado a una visita del diputado Tourís

El alcalde de Agolada, Luis Calvo Miguélez, expresó a través de redes sociales su «profundo descontento» por no ser ni avisado ni invitado a una visita oficial de la Diputación a la piscina municipal y el gimnasio, que aún están cerradas al público. El acto tuvo lugar el pasado 12 de agosto, en cuya mañana el diputado Javier Tourís Romero se presentó en las nuevas instalaciones «sin avisar a ninguno de los miembros del gobierno», pero acompañado de Mari Carmen Seijas López, portavoz municipal y presidenta del PP de Agolada, con otros miembros de esta formación, haciendo publicidad en distintas redes sociales del encuentro.

Desde el gobierno local sostienen que fue una «falta de respeto que el señor Tourís tuvo con nuestro municipio y con sus vecinos, ya que parece olvidarse de que quien los representa es el alcalde electo por la mayoría de los vecinos». Pide que Seijas «se disculpe ante este gobierno y Agolada, por asumir papeles y funciones que no le corresponden».