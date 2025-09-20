El BNG lleva al Parlamento el problema de los vertidos al Deza
La diputada Ariadna Fernández pide que la Xunta tome medidas urgentes en el asunto
El Bloque Nacionalista Galego acaba de registrar una batería de iniciativas, de la mano de la diputada nacionalista, Ariadna Fernández, en el Parlamento gallego para reclamar a la Xunta medidas urgentes ante los continuos vertidos que afectan al río Deza, especialmente en los concellos de Silleda y Vila de Cruces. «En el mes de septiembre se produjeron tres vertidos, el último este mismo lunes, lo que evidencia la gravedad del problema y la urgencia de buscar soluciones. El río, afluente del Ulla, lleva años sufriendo episodios recurrentes de contaminación sin que se tomen medidas al respecto para protegerlo», apuntan los nacionalistas.
Entre las iniciativas que solicitan, se encuentra la inspección y seguimiento de los vertidos, con inventario y análisis de las actuaciones sancionadoras y correctoras de los últimos diez años. También que se identifiquen las zonas especialmente sensibles y refuerzo de las medidas de protección, tanto en las áreas ZEC como en los tramos intermedios. A mayores, piden control y gestión de las alertas para identificar a los responsables de los vertidos y evitar nuevos episodios.
«Los continuos vertidos al Deza suponen un riesgo real para la salud pública y para la biodiversidad de la comarca. Es inadmisible que se sigan produciendo sin que la Xunta actúe con contundencia. El BNG exige medidas inmediatas para garantizar la protección del río y de los ecosistemas que dependen de él. Lamentamos profundamente el silencio cómplice de los alcaldes de Lalín y Silleda ante esta situación», expresó Fernández.
