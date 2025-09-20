Agadea instala un punto de información en el centro de salud
La edil de Servizos Sociais de A Estrada, Amalia Goldar, se desplazó ayer al centro de salud para visitar el punto informativo instalado en este emplazamiento por la asociación Agadea con el objetivo de dar a conocer sus servicios. La Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Azlhéimer (Agadea) es una entidad sin ánimo de lucro formada por personas usuarias, familiares, profesionales y voluntarios que trabajan por mejorar la calidad de vida de los afectados (enfermos y cuidadores) por la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias. En A Estrada, Agadea viene desarrollando su trabajo desde hace once años.
