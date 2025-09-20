Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agadea instala un punto de información en el centro de salud

Amalia Goldar visitó ayer el puesto.

Amalia Goldar visitó ayer el puesto.

La edil de Servizos Sociais de A Estrada, Amalia Goldar, se desplazó ayer al centro de salud para visitar el punto informativo instalado en este emplazamiento por la asociación Agadea con el objetivo de dar a conocer sus servicios. La Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Azlhéimer (Agadea) es una entidad sin ánimo de lucro formada por personas usuarias, familiares, profesionales y voluntarios que trabajan por mejorar la calidad de vida de los afectados (enfermos y cuidadores) por la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias. En A Estrada, Agadea viene desarrollando su trabajo desde hace once años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents