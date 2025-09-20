Acondicionan pistas para la extinción de incendios en A Estrada

El Concello de A Estrada y el Servicio de Prevención de Incendios de la Consellería de Medio Rural en Pontevedra están llevando a cabo trabajos para recuperar cinco estropeados kilómetros de una pista construida hace casi 30 años para la protección contra incendios.

Se trata de una vía que une tres lugares de dos parroquias estradenses: Requián y Casalpaio (en la parroquia de Frades) y Paramá (en Santo André de Vea). Medio Rural abrió esta pista en el año 1996 con la intención de convertirla en una infraestructura que permitiese el acceso para la limpieza de los montes y, también, para posibilitar la entrada de equipos de extinción ante un posible incendio forestal.

Tras finalizar, las máquinas se trasladarán hasta Parada (Pardemarín), donde hay peticiones vecinales para que se mejoren un camino forestal que llega hasta un pozo que se emplea para la captación de agua por parte de los medios de extinción. También se harán obras similares en la parroquia de Souto, donde hubo incendios recientes.