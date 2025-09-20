Un accidente en Agolada deja dos heridos trasladados al Clínico
Otro siniestro dos horas después en Lalín se salda con daños materiales
Un accidente frontolateral registrado en la mañana de este sábado en la carretera N-640, a la altura de Agolada, dejó a dos conductores heridos de carácter leve. El siniestro se produjo sobre las 09:30 horas, cuando colisionaron dos turismos. Los ocupantes fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago para su valoración médica. Al lugar acudieron efectivos de Tráfico, personal sanitario del 061, Conservación de Carreteras y Emerxencias Lalín, que se encargaron de las labores de atención y de la regulación de la circulación en el punto del accidente.
Daños materiales en Lalín
Dos horas después se producía otro siniestron esta vez en Lalín, un choque por alcance en la avenida Xosé Cuiña alrededor de las 11:30h , a la altura de la rotonda de Wily. Afortunadamente, el incidente solo ocasionó daños materiales y no hubo personas heridas.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»