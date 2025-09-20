Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en Agolada deja dos heridos trasladados al Clínico

Otro siniestro dos horas después en Lalín se salda con daños materiales

Accidente en Agolada este sábado por la mañana.

Un accidente frontolateral registrado en la mañana de este sábado en la carretera N-640, a la altura de Agolada, dejó a dos conductores heridos de carácter leve. El siniestro se produjo sobre las 09:30 horas, cuando colisionaron dos turismos. Los ocupantes fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago para su valoración médica. Al lugar acudieron efectivos de Tráfico, personal sanitario del 061, Conservación de Carreteras y Emerxencias Lalín, que se encargaron de las labores de atención y de la regulación de la circulación en el punto del accidente.

Daños materiales en Lalín

Accidente en Lalín este sábado por la mañana

Dos horas después se producía otro siniestron esta vez en Lalín, un choque por alcance en la avenida Xosé Cuiña alrededor de las 11:30h , a la altura de la rotonda de Wily. Afortunadamente, el incidente solo ocasionó daños materiales y no hubo personas heridas.

