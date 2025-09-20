Un accidente en Agolada deja dos heridos trasladados al Clínico

Un accidente frontolateral registrado en la mañana de este sábado en la carretera N-640, a la altura de Agolada, dejó a dos conductores heridos de carácter leve. El siniestro se produjo sobre las 09:30 horas, cuando colisionaron dos turismos. Los ocupantes fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago para su valoración médica. Al lugar acudieron efectivos de Tráfico, personal sanitario del 061, Conservación de Carreteras y Emerxencias Lalín, que se encargaron de las labores de atención y de la regulación de la circulación en el punto del accidente.

Daños materiales en Lalín

Accidente en Lalín este sábado por la mañana / Emerxencias Lalín

Dos horas después se producía otro siniestron esta vez en Lalín, un choque por alcance en la avenida Xosé Cuiña alrededor de las 11:30h , a la altura de la rotonda de Wily. Afortunadamente, el incidente solo ocasionó daños materiales y no hubo personas heridas.