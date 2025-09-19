La vuelta al cole en A Estrada, mejor con juegos e hinchables

Ayer fue una tarde diferente para los más peques en A Estrada, que disfrutaron de juegos de madera, hinchables y actividades lúdicas en la Plaza del Concello, dentro del acto central de la campaña «Volta ao Cole» organizada por la Asociación de Comerciantes (ACOE). La miniferia, que comenzó a las 17.00 y se prolongó hasta las 20.30, permitió participar a quienes presentaron un ticket de compra de los comercios asociados.