Visto bueno al Consello da Muller de Silleda

El Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) publicó ayer la aprobación definitiva del reglamento de funcionamiento interno del Consello Municipal da Muller de Silleda. Se configura como un espacio para debatir, asesorar, informar, estudiar, revisar, proponer y trabajar con el objetivo de contribuir a las políticas y acciones municipales en el ámbito de la igualdad de género y de la diversidad sexual, favoreciendo la integración de perspectivas diversas e inclusivas en las líneas de acción del Concello trasdezano.