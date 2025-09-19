Silva, en los premios del Auditorio de Galicia

La joven fotógrafa estradense Ariadna Silva ha sido preseleccionada dentro de la categoría «Artistas Noveis» de los Premios do Auditorio de Galicia de 2025 con su último trabajo que lleva por título Friccións. Su propuesta artística fue escogida por los jueces del certamen junto a otra treintena de trabajos, entre un centenar de obras presentadas a concurso. En caso de resultar finalista, la fotógrafa de A Estrada formará parte de una exposición conjunta a partir del mes de octubre que se podrá visitar en la Sala Isaac Díaz Pardo del auditorio.