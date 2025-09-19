Rodeiro urge a la consellería a abordar la situación sanitaria

La concejala de Sanidad de Rodeiro, Xulia Dacal Juiz, ha remitido una nueva carta al conselleiro Antonio Gómez Caamaño, después de que «ni tan siquiera respondiera» a la enviada en junio «con la intención de anticiparse a lo que cada vez empeora», indica. Por este motivo, nuevamente le solicita una reunión urgente para tratar la situación sanitaria que atraviesa el municipio.

Dacal expone «diversas problemáticas que afectan directamente al vecindario». En primer lugar, pide que se cubran las dos plazas médicas de atención primaria asignadas al centro de salud, en vista de la solicitud de traslado de destino por parte de sus titulares. Alude a la eliminación del servicio de pediatría.

En su escrito también denuncia «la excesiva demora» en la concesión de citas médicas y «el mal funcionamiento» de la aplicación móvil para solicitarlas, que «no está abierta para una de las médicas». Y se hace eco de «las persistentes quejas» de la ciudadanía en relación con la administración del centro de salud, entre las que menciona la dificultad de contactar telefónicamente, la demora en las citas o los cambios y anulaciones sin aviso.

Dacal Juiz subraya que «el bienestar de la ciudadanía es la prioridad de este equipo de gobierno, que trabaja con un proyecto claro para Rodeiro que nos permite mirar al futuro con optimismo e ilusión». En ese camino, añade, «la colaboración de la Consellería de Sanidade resulta imprescindible para garantizar una atención sanitaria digna y de calidad». Desde la administración local esperan que la consellería atienda su petición «con diligencia y refuerce el compromiso con el vecindario de Rodeiro, garantizando los servicios básicos que la población demanda y merece».