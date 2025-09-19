Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE critica el nuevo servicio de recogida de basura

Basura en la Av. de Santiago.

REDACCIÓN

A Estrada

El PSOE de A Estrada ha criticado la falta de recogida de los contenedores de envases ligeros en el casco urbano, pese al cambio de empresa en agosto. Luis López Bueno denunció que «los problemas del servicio son exactamente los mismos» y lamentó que no se hayan incrementado ni los contenedores ni la frecuencia de recogida. El portavoz socialista exigió explicaciones al gobierno local y calificó de «precarios» los servicios municipales, señalando la falta de limpieza en calles.

