El PSOE aboga por un Lalín referente de la movilidad sostenible
REDACCIÓN
El PSdeG-PSOE de Lalín reivindica, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la necesidad de tomar medidas decisivas para convertir la localidad en un referente a nivel gallego en movilidad sostenible y humanización urbana, ante un gobierno del Partido Popular «paralizado y sin proyecto, que lleva seis años desaprovechado».
La secretaria general del PSOE de Lalín, Alba Forno, defiende que «el modelo que queremos los socialistas es el de un nuevo Lalín, pensado para las personas, con más espacio público, una movilidad más sostenible y mejores servicios». Forno recuerda las propuestas socialistas que, en muchos casos, el grupo municipal ya ha llevado al pleno y que fueron rechazadas por el PP. La apuesta por la humanización de calles del centro con plataforma única y prioridad peatonal, como Rosalía de Castro o Pintor Laxeiro. La mejora y humanización de las calles B y Ramón Aller con más espacio público y la posibilidad de implementar un carril bici se suman a, entre otras, medidas como instalar cargadores para coches eléctricos o crear caminos escolares seguros.
