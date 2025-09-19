Proyectan cambiar el césped y mejorar la iluminación del Novo Municipal

Todavía no hay plazos, ni proyecto, ni financiación pero el Club Deportivo Estradense ha conseguido dar un importante paso a la hora de lograr una mejora que llevaba tiempo demandando. El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, se ha comprometido a reformar el Novo Municipal de A Estrada once años después de su inauguración. Esta reforma afectará a dos puntos concretos que estaban condicionando al equipo de Tercera División y al resto de entidades que utilizan esta instalación: la renovación del tapete de hierba sintética y la mejora de los focos de iluminación.

En el primer caso, se trata de una cuestión de desgaste. En una década, la hierba sintética del Novo Municipal ha ido desgastándose, hasta el punto de ir adquiendo cada vez más el tono negro del caucho en vez del verde de la hierba. Sobre él se nota la irregularidad del bote y la falta de agarre, una situación que el club rojillo entiende que debe mejorarse.

En cuanto a la iluminación, se trata de un problema que se viene arrastrando desde su inauguración. El Novo Municipal nunca contó con los focos necesarios para iluminar en buenas condiciones un campo de estas características y en cada partido nocturno que se juega en él son perceptibles diferentes zonas de sombras que condicionan a los jugadores y también a los espectadores. Si a esa falta de luz se añadimos lluvia, la visibilidad se reduce drásticamente.

Cabe señalar que otras instalaciones, como el caso de las pistas de atletismo anexas al Novo Municipal, el reformado campo de Nogueira, en Vea, o incluso el estadio Manuel Regueiro, cuentan con mejor iluminación que el campo del Estradense.

Ante esta situación, desde el club rojillo ya se planteó en varias ocasiones la necesidad de llevar a cabo una mejora de estas instalaciones. Sin embargo, hasta ahora se habían priorizado otras mejoras necesarias, como va a ser por ejemplo la reforma ya anunciada en el Manuel Regueiro. Es por ello que este compromiso por parte del gobierno local ha sido muy bien recibido por parte de la entidad, aunque no va a ser fácil de cumplir a corto plazo.

Llevar a cabo un cambio del tapete de hierba sintética tendría un coste que rondaría los 300.000 euros. En cuanto a la iluminación, el presupuesto rondaría los 150.000. En total son 450.000 euros, una partida muy alta que el Concello no tiene y que intentará gestionar a través de otras administraciones.

«Estamos gestionando con distintas administraciones la financiación porque este es un compromiso que se va a cumplir. Y se va a cumplir porque entendemos que es necesario», reconoció ayer el alcalde de A Estrada. «Se asumió el compromiso tanto para el tapete como para la iluminación y en ello estamos trabajando».

Mientras no se consigue ese presupuesto, el departamento de Deportes ha decidido reducir la carga de partidos del Novo Municipal. Por este motivo, ya se han trasladado a otros campos algunos los encuentros de los dos equipos de veteranos, que han pasado a jugar en el campo del Vea.

«Están intentando darle descanso a la instalación porque se ve que se está desgastando el tapete, de ahí que intenten repartir la actividad entre otros campos», explicó Louzao. Con estos cambios solo el Estradense y el equipo juvenil de la Escola Estrada de Fútbol Base juegan en el Municipal.