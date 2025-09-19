Piden 14 años de cárcel para un estradense acusado de violación

La sección 4ª de la Audiencia de Pontevedra acogerá el martes un juicio en que la fiscalía pide 14 años de cárcel para un estradense acusado de un presunto delito de violación y lesiones a su pareja. Además, pide una indemnización de 3.500 euros por las lesiones sufridas (a razón de 70 euros por cada día de perjuicio moderado) y en la cantidad de 10.000 euros en concepto de daños morales.

Según se recoge en el escrito de la fiscalía, ambos mantenían una relación sentimental y en ocasiones él se quedaba a dormir en el domicilio de ella. El 15 de agosto de 2023, mientras ella tendía ropa, el procesado, con el propósito de satisfacer su ánimo libidinoso y en contra de la voluntad de su pareja sentimental, la agarró por detrás y la tiró encima de la cama.

A continuación, el procesado se puso encima y la agarró por los brazos, le quitó un pantalón y la ropa interior y la penetró vaginalmente hasta eyacular. Estos hechos fueron denunciados por ella al día siguiente, quedando registradas sus lesiones.