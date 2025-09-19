El Open Mosca Río Deza reúne a 32 participantes
REDACCIÓN
El coto de pesca sin muerte de Carboeiro acoge este sábado el II Open Mosca Río Deza, organizado por el club Río Deza. Contará con 32 plazas, diez reservadas para los socios de la entidad a través de un campeonato social. Los participantes vienen de distintos puntos de Galicia y Portugal –incluídos dos de su selección– y algunos han participado en mundiales de pesca a mosca.
La prueba se disputa mañana, día 20, en cuatro mangas, con el coto dividido en 16 tramos. Cada participante pescará una manga de dos horas por la mañana y otras dos por la tarde. Todas las capturas serán medidas para puntuar y devueltas al río inmediatamente.
El certamen fue presentado ayer en el Concello de Silleda con la presencia de su alcaldesa Paula Fernández Pena; el de Vila de Cruces, Luis Taboada; Sito Veiga, miembro del club organizador; y las concejalas Mónica González Conde y Noemí Lois. Todos los participantes serán agasajados con productos de la gastronomía local y los diez primeros clasificados tendrán premios en metálico y material de pesca. El campeonato vuelve al calendario después del grand éxito cosechado en su estreno el pasado año.
