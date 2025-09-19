Adiós al lalinense Manuel Senra, capador, matachín y empresario funerario

Lalín perdió este viernes a una de esas personas conocidas por los vecinos. Manuel Senra Gamallo, Capador, falleció a los 82 años justo en el primer día de las Festas das Dores, que tanto le gustaban tanto a él como a su familia. Capador debía su apodo a que durante muchos años se dedicó al capado de animales, en especial de raza porcina.

Emprendedor de pura cepa, fundó con su esposa Chelo Vázquez la Funeraria O Deza, que se convirtió pronto en referencia del sector tanto en Lalín como en el resto de la comarca. Capador deja viuda y dos hijas también muy conocidas en la capital dezana: Charo, de la floristería que lleva su nombre en la calle Ramón Aller y Ana. Además de la funeraria, la familia regentó incluso una mueblería, todo en la calle Rosalía de Castro. Capador era un gran aficionado a los juegos de cartas con amigos.

La misa funeral por el eterno descanso de Capador tendrá lugar este sábado, a las 18.45 horas, en la capilla del cementerio municipal nuevo de Lalín. La salida del velatorio está prevista a las 18.30 horas desde la sala número 2 del velatorio que la Funeraria O Deza tiene en el número 42 de la calle Rosalía de Castro de Lalín. Al término de las exequias los restos mortales de Manuel Senra Gamallo, Capador, recibirán cristiana sepultura en el cita cementerio municipal lalinense.