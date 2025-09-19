La mesa perfecta para los gallegos
Una empresa estradense ofrece tableros de hasta tres metros de extensión, ideales para grandes reuniones
No hay nada más gallego que juntarse alrededor de una mesa en familia para disfrutar de buena comida y compañía. En Herrajes Formo 3, empresa estradense ubicada en el Polígono Industrial de Toedo, lo saben muy bien. Por ello, desde hace algo más de un año exploran el negocio de las mesas extensibles, aunque no se trata de unas mesas cualquiera. Comercializan la marca Muvv, que permite al cliente personalizar al máximo el mueble sin perder sus prestaciones. La más llamativa de ellas, como su nombre indica, es una extensión de hasta tres metros tanto de largo como de diámetro, en función del diseño.
Alejandro García, uno de los integrantes de la entidad, explica que la particularidad de este enser está en sus bastidores: «Dependiendo del bastidor puedes hacer el modelo de la mesa, y también escoger el tablero en función del mármol o los acabados de la cocina». «Las medidas que comercializamos se dividirían en dos rangos, las que van de 1,10 metros a dos de extensión y las que pasan de 1,20 a tres», relata. Con todo, hace hincapié en la ligereza de los bastidores y la fuerza de los imanes: «Con una extensión así, si no tienes imanes lo suficientemente fuertes, la mesa temblaría y sería inestable». Su producto ya goza de gran popularidad, pero han decidido exponerlo para darle visibilidad, ya que según García: «Es muy de Galicia».
