Hacienda deniega a Lalín una dotación de la Agencia Tributaria

«La Agencia Tributaria no ha detectado la necesidad de crear una nueva administración en Lalín, existiendo una amplia red de administraciones en la comunidad autónoma de Galicia». Esta es la respuesta que ha recibido el Concello de Lalín a la petición remitida en junio al Ministerio de Hacienda para que valorase la dotación de una oficina fiscal en la localidad, que daría servicio a toda la comarca.

«Es una mala noticia», valoraba ayer el alcalde de Lalín, que no desistirá. «Voy a seguir luchando hasta la saciedad», declaraba en una radio local, al tiempo que recordaba que en su día también aguantó «dos o tres años» de negativas para la oficina del DNI. «Es de justicia que Lalín tenga una oficina de la Agencia Tributaria y que no tengamos que ir a O Carballiño o A Estrada», añadía. Si bien cada vez se hacen más trámites vía telefónica o telemática, entiende que «también es necesaria una referencia física».

Por eso, no renuncia al servicio. «Voy a tener todo preparado y si algún día gobiernan los de mi partido político en Madrid tendré una fuerza que ahora no tengo», apunta el también senador, que no tiene queja del trato personal del Gobierno. «Pero los hechos están ahí», lamenta. Hay otras dos demandas a las que tampoco renunciará mientras sea alcalde: el apeadero del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Botos y los exámenes del carné de conducir.

Loriga

El alcalde también se refirió a los actos de homenaje al aviador Joaquín Loriga con motivo del centenario de su vuelo Madrid-Manila, que se cumple en 2026, y de su muerte, en 2027. Se reunirá con el Instituto Cervantes de la capital filipina, que ha mostrado su interés en participar. Ya lo hizo con el coronel jefe de la base aérea de Cuatro Vientos, Fernando Roselló, para disponer de un autogiro similar al que voló Loriga. También negocia exhibiciones con el Ejército y Aviación Civil.