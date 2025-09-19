El futuro de la vivienda es prefabricado

El furor de las casas prefabricadas llega a la Feira do Moble a través de Miguel Martínez, un empresario de Caldas de Reis que desde hace un año ha decidido meterse de lleno en el sector. Esta es la primera vez que visita la cita comercial estradense por antonomasia, y explica que lo hace porque «esto hay que verlo en persona». Concretamente, ha trasladado al recinto ferial una vivienda de doce metros cuadrados que dispone de cocina, habitación y baño. El precio estimado de módulo de estas características se sitúa en los 32.000 euros, muy por dejabo del coste de una vivienda tradicional en el mercado inmobiliario.

Es precisamente el factor económico lo que Martínez destaca de este tipo de construcciones. «Cada vez hay menos poder adquisitivo y la gente no puede pagar lo que vale una casa», expone el empresario. Él lleva años dedicándose al sector de la construcción y vio una oportunidad en las casas prefabricadas, las cuales considera «el futuro». A partir de contenedores de mercancía para transporte marítimo, su empresa se encarga de montar de cero las viviendas, reforzando su estructura, y amueblándolas. Dependiendo del número de módulos aumenta el espacio y las posibilidades. «Lo que más hacemos son viviendas de una planta, pero puede haber de dos, la media es de 60 metro cuadrados y el precio rondaría los 80.000 euros», dice.