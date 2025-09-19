«Las fotovoltaicas ahorran hasta un 40% en el recibo»

José Canda, un viejo conocido del motociclismo lalinense, acaba de embarcarse en una nueva aventura que tiene como objetivo distribuir, entre otros, paneles fotovoltaicos o generadores de corriente para granjas. Con él están Karina Rodríguez y Jon Mikel Grijalbo, de Iberdrola, que atienden al público desde la oficina situada en el número 1 de Antonia Ferrín Moreiras.

¿Cómo vamos de concienciación energética en la comarca?

Un cincuenta por ciento de la gente no se mueve, quiero decir que no cambia de comercializadora y la otra mitad sí que lo hace. Tengo que decir que Iberdrola apostó por Lalín, buscó un empresario que se quisiera meterse en esta historia y yo creo que es un servicio que hace falta en Lalín. Me refiero a una oficina a la que te puedas acercar para hacer una reclamación con una atención personalizada y muy próxima. A nosotros nos distingue de los demás el precio, el servicio y la seriedad de la empresa. Es una apuesta que hago y en la que estoy muy implicado desde el primer momento

.

¿Qué fue lo que le animó a probar con el sector energético?

Yo estuve cuatro años vendiendo proyectos para placas fotovoltaicas antes de 2008 y ese mismo año vino el Real Decreto del 28 de septiembre, que fue cuando llegó el impuesto al sol, y todo el trabajo que tenía se fue al garete porque la gente que no estaba conectada y produciendo antes del 28 de septiembre se quedó en el aire. Seguí con otra empresa de Piñeiro, en Silleda, con la que hice algún que otro proyecto hasta que la firma tuvo una serie de problemas y rompimos de forma amistosa. El año pasado el compañero del que te hablaba montó esto en As Pontes y al cabo de tres meses funcionaba muy bien. Él fue el que me animó a apostar por Lalín.

¿La gente confía en los proyectos fotovoltaicos?

Todavía hay quien no lo ve claro pero tengo que decir que eso que dicen de que en Galicia no tenemos suficiente sol para generar energía es un cuento bananero. Nosotros instalamos tanto a particulares como a las empresas. Hoy en día las comunidades energéticas están teniendo una pujanza porque hay edificios que tienen una buena orientación al sol se le puedan montar placas fotovoltaicas en el tejado siempre y cuando tengan una techumbre adecuada, y lo que produzca el sol es lo que está ahorrando la comunidad.

¿Cuánto de ahorradoras son las placas fotovoltaicas?

Todo depende de cada comunidad. Date cuenta de que estamos hablando de poder ahorrar hasta un 30 o un 40 por ciento. El problema es que hay gente a la que todavía le cuesta verlo. Si tú estás pagando 600 euros de corriente al mes, si pasas a pagar 300 y la inversión te vale 6.000 euros, en diez años tienes la inversión amortizada. La verdad es que falta un poco de correcto asesoramiento sobre el tema y luego aparte lo que falta es también una empresa que haga las cosas y no estafe a las personas

.

Desde luego, las estafas sobre todo a personas mayores cada vez son más comunes.

Desgraciadamente. Yo estuve visitando un montón de granjas hace tres años de ganaderos y no se decidieron. Es curioso porque los jóvenes sí están concienciados pero sin embargo a la gente mayor todavía le cuesta sumarse a estos proyectos en sus explotaciones. Tengo pensado mantener conversaciones con empresarios de la zona con los que tengo confianza para ir a poco porque esta es una labor complicada que necesita su tiempo y su espacio, por eso apostamos por estar en pleno centro de Lalín para tener nuestra oficina.

¿Cuál es el plan de trabajo?

Desde luego, ir poco a poco, que la gente vaya viniendo para ver una comparativa de facturas y que también compruebe que somos serios e insisto en que puedan apreciar que no engañamos a nadie. Algunas veces los mayores se confían y terminan cayendo en estafas de todo tipo. Debemos acabar entre todos con esas prácticas.