A Estrada tiene madera

El Recinto Feiral de A Estrada volvió a convertirse ayer en escaparate del sector del mueble y la madera en Galicia con la inauguración de la trigésimo séptima edición de la Feira do Moble, que se celebrará hasta el domingo. El acto inaugural estuvo presidido por el director xeral de Comercio, Gabriel Alén, y contó con la presencia del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; Miguel Ángel García, de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa; y la diputada provincial Belén Cachafeiro.

Asistente en los puestos de antigüedades. | |

Durante su intervención, Alén destacó que la feria «es un escaparate de la innovación y de la evolución del sector». Asimismo, resaltó la importancia de los recintos feriales como espacios capaces de «dar impulso a distintos sectores económicos en beneficio del tejido productivo».

Expositor de electrodomésticos. / Bernabé/ Javier Lalín

A lo largo de la mañana comenzaron a llegar los primeros visitantes, que recorrieron los más de 7.000 metros cuadrados de exposición distribuidos en tres pabellones dedicados al mueble y otro multisectorial. En total, cerca de 50 firmas muestran este año sus novedades al público.

El pabellón multisectorial. . / | Bernabé/ Javier Lalín

La Feira mantiene también su carácter de punto de encuentro. La entrada fue gratuita durante la jornada inaugural y lo será también hoy viernes, mientras que mañana y el domingo tendrá un coste de 2 euros, con el que se entrará en el sorteo de varios lotes de productos y de un viaje a Aveiro. El horario de apertura es ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.

Un expositor muestra un colchón a una familia. / | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Además, la feria incorpora un programa complementario tanto de ocio como de carácter formativo. Hay programas de radio en directo, actuaciones y en el segundo aspecto, hoy se celebrará la jornada «A formación profesional ábreche as portas a un futuro de éxito», dirigida a cerca de centenar y medio de alumnos de Bachillerato de los institutos IES Manuel García Barros e IES Antón Losada Diéguez. La sesión, organizada por la Consellería de Educación y dirigida por Pablo Otero Pérez, busca dar a conocer la oferta formativa existente en Galicia y visibilizar la Formación Profesional como una vía sólida de futuro.