El buen tiempo permitió que la feria de Lalín se llenara de gente, y que además, sirviese como antesala de las fiestas patronales locales. La gente disfrutó de pulpo, churros y puestos de todo tipo, como el de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales Morea. Y hoy a las 19:00 horas comienza As Dores, con un pasacalles a cargo de Os Xuncos. Más tarde, a las 20:00 horas, habrá misa. A las 21:30 horas, Damián Payo, Paío, será el encargado de dar el pregón de esta edición, en Praza da Igrexa, seguido de un chupinazo. A continuación, a las 22:30, será el Tributo Sabinero. Por último, para terminar la jornada, a medianoche, actuará la Orquesta América de Vigo en la rúa Nuno Eanes de Cercio.

Una concurrida feria da paso a cinco jornadas de festejos en Lalín