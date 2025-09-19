El Concello mejora el firme de accesos a garajes en la villa

El Concello da Estrada ha puesto en marcha un ambicioso plan de reforma del firme de varias aceras que se atraviesan paraacceder a garajes en unos quince puntos del casco urbano. La iniciativa, llevada cabo por la brigada municipal de Obras, busca frenar el deterioro que presentan estos tramos, considerados prioritarios por el consistorio.

«Los vehículos son cada vez más pesados y el tránsito sobre estas baldosas es constante. No es de extrañar que algunas aceras sufran desperfectos que necesitamos corregir cuanto antes», explicó el edil de Servizos Municipais, Óscar Durán.

La intervención ya se ha iniciado en lugares como la Rúa San Antón, donde se han realizado obras en tres emplazamientos distintos. Además, las brigadas municipales tienen programadas actuaciones a lo largo de la Avenida Benito Vigo, prestando especial atención a zonas de mayor tránsito, como el acceso al aparcamiento del supermercado Froiz y los alrededores de la Casa da Música.

El plan contempla unas quince reparaciones en total, siguiendo un modelo que combina eficiencia y durabilidad: se sustituirán las antiguas baldosas por hormigón reforzado con fibra, un material resistente que prevé evitar futuras grietas y mejorar la seguridad peatonal.

Desde el Concello destacan que esta actuación no solo busca mejorar la estética urbana, sino también reforzar la seguridad.