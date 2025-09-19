Colectivos de la zona viajan por la provincia
La Diputación de Pontevedra lleva de viaje este fin de semana a más de 600 personas a través de su programa +Convivencia. Tres colectivos de la zona están entre los que irán de turismo el sábado por distintos puntos de la provincia. Treinta participantes de O Recuncho da Lingua (A Estrada) conocerán el monasterio de Carboeiro, en Silleda, y la Casa do Patrón y el Pazo de Liñares, en Lalín; y 42 mujeres de Santa Isabel de Escuadro visitarán la playa fluvial de A Ponte y las cataratas de Parafita y Raxoi en Valga.
