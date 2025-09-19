Cancelan el ‘Roteiro’ de la EMAE a causa de lluvia

El Roteiro Cronoestrada S.L.U. de la Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE), previsto para este sábado en A Estrada, se suspende debido al mal tiempo pronosticado para la jornada. La visita guiada por las calles de la localidad, en la que el teatro era el protagonista, no podrá celebrarse como estaba programada, aunque queda pospuesto, con fecha por confirmar.