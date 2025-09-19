Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cancelan el ‘Roteiro’ de la EMAE a causa de lluvia

El Roteiro Cronoestrada S.L.U. de la Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE), previsto para este sábado en A Estrada, se suspende debido al mal tiempo pronosticado para la jornada. La visita guiada por las calles de la localidad, en la que el teatro era el protagonista, no podrá celebrarse como estaba programada, aunque queda pospuesto, con fecha por confirmar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents