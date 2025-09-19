Una burbuja de diez años

¿Te imaginas dormir en una burbuja en medio de la naturaleza? En Silleda hay un sitio dónde es posible. El Remanso de Trasfontao celebra su décimo aniversario, un negocio hostelero que para diferenciarse optó por crear espacios para dormir originales, centrándose en construcciones que permitan disfrutar de la naturaleza de la zona. Es un proyecto de Virginia Colmeiro y Juan Fondevila, que quisieron aprovechar una antigua aldea en el corazón de Deza para convertirla en «un espacio único del turismo rural».

Comenzó como un albergue para peregrinos, ya que por ahí pasa uno de los Caminos de Santiago. «Al ver que era un negocio que funcionaba, decidimos convertirlo en algo que no había por la zona, ampliando estancias y diferenciándonos del resto», explica Colmeiro. Declara que ellos lo que querían evitar a toda costa es convertirse en un establecimiento estacionalizado.

Uno de sus mayores atractivos es la Burbuja Carballo. Una estancia en forma de cúpula en medio del campo. «Aunque ahora, además de demandar este espacio, ya que es una habitación muy espectacular, muchos clientes nos piden estancias con jacuzzi», explica la propietaria. Aún así, añade que lo que más le gusta a la gente, una vez dejan de estar impresionados por los espacios a cielo abierto, es la intimidad. «El hecho de que no sea un hotel con muchas habitaciones, y que sea un espacio natural en el que se pueda salir, pasear y relajarse. Alejarse un poco de la vida frenética que se lleva».

Para Colmeiro, su estancia favorita es el espacio Nido 360º, un cobertizo completamente acristalado que cuenta con jacuzzi propio y que, como apunta su propietaria, «permite traer niños, así que eso siempre es un plus para mi familia».

Y es que son diez años de un negocio tan único en medio de Trasdeza. Y como apuntan sus dueños, es toda una historia y han visto de todo. Desde pedidas de matrimonio, reuniones familiares, pero lo que más le ilusiona, es «ver a tanta gente volviendo a repetir estancia con nosotros». Colmeiro cuenta que en una ocasión, unos chicos belgas encontraron el Remanso por casualidad porque necesitaban alojamiento por una noche. Al final se quedaron 15 días.

Cuando comenzaron con la burbuja, unos clientes llegaron en Ferrari, y al llegar al polígono, el GPS les indicaba meterse por el camino de Santiago. La llamaron cuando se dieron cuenta de que el coche (con lo bajo que era) se iba a quedar atascado. «Los tuve que ir a buscar a la carretera general porque ya no se fiaban de lo que les decía el aparato. Aún así, cuando entraron por la carretera de Trasfontao, como no estaba arreglada, uno de los conductores del deportivo iba delante para revisar que no le pasara nada malo al automóvil», cuenta la hostelera. A día de hoy, la carretera ya está arreglada (por el Concello), pero sigue siendo una historia a la que le tienen mucho cariño.

Descuentos y regalos

Ahora, se preparan para celebrar estos diez años de historia con unas ofertas especiales entre el 20 y 30 de septiembre. Durante estos días, todas las reservas realizadas tendrán un 10% de descuento introduciendo el código CUMPLE10 en la web: www.remansodetrasfontao.es. Las reservas tienen un plazo de un año para ser disfrutadas. Además, todas las personas que se alojen en el Remanso durante estas fechas, recibirán un detalle conmemorativo de bienvenida: una mini vela y una bomba de baño artesanales y de proximidad, acompañadas de una bolsa de rosquillas de Tábora, «un producto típico de Silleda que representa a la unión con el territorio y con productores locales», explican desde el alojamiento.