El BNG de Lalín pide un plan de apoyo al sector comercial local

El BNG de Lalín denuncia que el municipio está cada vez más lleno de locales comerciales cerrados y que el pueblo ha perdido su atractivo como lugar para emprender. La organización nacionalista responsabiliza al Concello de esta situación, acusándolo de haber permanecido impasible durante demasiado tiempo, mientras el comercio y la hostelería, pilares fundamentales del tejido social y económico, «ven su futuro desvanecerse».

Su responsable de organización, Manuel Carbón, afirma que la inacción del Concello está frenando el crecimiento y la creación de empleo, y «privando a Lalín de las oportunidades que merece». Desde el Bloque proponen medidas urgentes como, a corto plazo, campañas de descuentos y bonos de compra para gastar en producto de proximidad, y a medio plazo poner en marcha un plan integral de revitalización del centro urbano, programación cultural y de ocio estable, así como una promoción turística coordinada con la hostelería y la mejora de espacios públicos para hacerlos «más atractivos».