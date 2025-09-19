La Agasp acoge doce cursos de formación en emergencias
REDACCIÓN
El Diario Oficial de Galicia publicó dos convocatorias de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ubicada en A Estrada para la realización de 12 cursos dirigidos a personal de los servicios de extinción de incendios y salvamento, a los Grupos de Emerxencias supramunicipales (GES) y a los servicios municipales de Protección Civil, tanto profesionales como voluntarios. Las actividades previstas suman 406 plazas y se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre, con acciones de carácter presencial, semipresencial y en línea.
Estas actividades del segundo semestre completan el plan de formación continua de la Agasp en el campo de las emergencias de este año, del que ya se dispusieron casi 7.500 plazas para realizar cerca de 9.000 horas lectivas en las 250 acciones formativas programadas.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas