La Agasp acoge doce cursos de formación en emergencias

El Diario Oficial de Galicia publicó dos convocatorias de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ubicada en A Estrada para la realización de 12 cursos dirigidos a personal de los servicios de extinción de incendios y salvamento, a los Grupos de Emerxencias supramunicipales (GES) y a los servicios municipales de Protección Civil, tanto profesionales como voluntarios. Las actividades previstas suman 406 plazas y se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre, con acciones de carácter presencial, semipresencial y en línea.

Estas actividades del segundo semestre completan el plan de formación continua de la Agasp en el campo de las emergencias de este año, del que ya se dispusieron casi 7.500 plazas para realizar cerca de 9.000 horas lectivas en las 250 acciones formativas programadas.