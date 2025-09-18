Souto aborda programas de colaboración con Cruz Roja

El concejal de Política Social de Lalín, Avelino Souto, visitó ayer Cruz Roja, acompañado por la asesora jurídica de su departamento, para abordar los programas que desarrolla esta ONG. «Sin duda, desempeña un papel fundamental en nuestro concello», dijo el edil, que aboga por «mantener una colaboración estrecha». La cita se enmarca en la ronda de contactos de Souto con los colectivos sociales. En breve se resolverán las ayudas para estas entidades sin ánimo de lucro.