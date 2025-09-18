Silleda, en un experimento del CSIC sobre patrimonio y mente humana
El estudio se realizará el 10 de octubre en la Casa da Xuventude
REDACCIÓN
El Concello de Silleda colaborará con el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en el desarrollo de un experimento del proyecto internacional XSCAPE-Material Minds. Financiado por el Consejo Europeo de Investigación y liderado en España por el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), estudia como el entorno material y el patrimonio cultural influyen en nuestra forma de percibir el mundo, pensar y comportarnos, integrando aportaciones de la neurociencia, la arqueología y la filosofía.
La actividad, que llegará el 10 de octubre a la Casa da Xuventude de Silleda, consistirá en un experimento de alrededor de 15 minutos, en el que las personas participantes deberán observar diferentes objetos e imágenes mientras el equipo investigador registra datos sobre sus movimientos oculares y corporales. Las técnicas utilizadas son totalmente seguras, no invasivas y sin efectos secundarios, y todos los datos recopilados serán tratados de forma anónima y confidencial. Las personas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a cultura@silleda.gal indicando sus datos de contacto y la preferencia de horario para realizar el estudio, de mañana o de tarde. La selección se hará por orden de inscripción hasta completar las plazas disponibles. Cada participante recibirá una recompensa de 25 euros por su tiempo y colaboración.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha