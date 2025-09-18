Silleda, en un experimento del CSIC sobre patrimonio y mente humana

El Concello de Silleda colaborará con el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en el desarrollo de un experimento del proyecto internacional XSCAPE-Material Minds. Financiado por el Consejo Europeo de Investigación y liderado en España por el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), estudia como el entorno material y el patrimonio cultural influyen en nuestra forma de percibir el mundo, pensar y comportarnos, integrando aportaciones de la neurociencia, la arqueología y la filosofía.

La actividad, que llegará el 10 de octubre a la Casa da Xuventude de Silleda, consistirá en un experimento de alrededor de 15 minutos, en el que las personas participantes deberán observar diferentes objetos e imágenes mientras el equipo investigador registra datos sobre sus movimientos oculares y corporales. Las técnicas utilizadas son totalmente seguras, no invasivas y sin efectos secundarios, y todos los datos recopilados serán tratados de forma anónima y confidencial. Las personas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a cultura@silleda.gal indicando sus datos de contacto y la preferencia de horario para realizar el estudio, de mañana o de tarde. La selección se hará por orden de inscripción hasta completar las plazas disponibles. Cada participante recibirá una recompensa de 25 euros por su tiempo y colaboración.