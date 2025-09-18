Seminario de combo folque de Carlos Quintá en el Casino de Lalín

La segunda planta del Casino de Lalín acogerá, a partir del mes de octubre, una propuesta novedosa para aprender y tocar en comunidad, dirigida por el polifacético músico lalinense Carlos Quintá. Ya ha comenzado el plazo para inscribirse en las clases de combo folclórico y otros estilos que impartirá Quintá en la segunda planta del edificio de la sociedad de la capital dezana. Se impartirán los lunes, cada dos semanas, de 19.30 a 21.30 horas. La actividad tiene una extensión de octubre a junio. Se trata de una propuesta en la que los interesados ​​pueden aportar cualquier tipo de instrumento, con un nivel mínimo de dominio. El objetivo fundamental es «aprender y tocar en comunidad», según sus promotores, partiendo del repertorio local, para acercarse a otros estilos musicales distintos. Para inscribirse, obtener información sobre precios del seminario o resolver cualquier duda, es necesario contactar con el profesor dezano llamando al teléfono 692 583 560.