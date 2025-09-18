Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE acusa de ‘dejadez’ al gobierno de Forcarei

Maleza en un vial rural.

El PSOE de Forcarei critica la «dejadez» del gobierno local del PP por mantener semanas parado el tractor municipal mientras las parroquias siguen sin desbrozar. Los socialistas señalan que los trabajos podrían hacerse con medios propios y acusan a Belén Cachafeiro de «malgastar dinero» en contrataciones externas.

