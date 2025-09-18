El PP insta al bipartito a financiar el centro de asistencia de Rodeiro

El grupo municipal del PP de Rodeiro se muestra preocupado por el proyecto de finalización del centro polivalente de uso asistencia, que albergará un centro de día para personas mayores y el Punto de Atención Infantil (PAI), «ya que el bipartito sigue sin conseguir la financiación ni los 660.000 euros que garantizan esta obra, cuando han transcurrido seis meses desde que se impulsó la actuación gracias a una aportación de 500.000 euros de la Diputación en el marco del Plan Extra, asegura la concejala popular Cati Somoza.

El PP recuerda que esta actuación cuenta con un presupuesto de 1,16 millones de euros y el presidente provincial, Luis López, confirmó la concesión del importe máximo a Rodeiro, el mencionado medio millón de euros, por parte del organismo provincial. Esta comunicación se produjo el pasado 10 de marzo a través de una notificación y, desde entonces, «el gobierno del PSOE-UxR aún no ha informado de cómo piensan abonar los 660.000 euros restantes básicamente porque aún no han conseguido ese dinero ni saben de dónde sacarlo, lo que confirma una vez más su falta de gestión y previsión», recuerda Somoza.

En este sentido, la portavoz municipal añade que el «estado de improvisación» en el que el bipartito tiene sumido este proyecto asciende a un año, «ya que cuando lo presentaron al Plan Extra el pasado otoño ya sabían que la cantidad máxima concedida por la Diputación era de 500.000 euros, por lo que podían empezar a trabajar a partir de entonces para cerrar la financiación». Para la concejala, este pasotismo con el proyecto «se debe a que se trata de una iniciativa impulsada por el PP, diseñada por el PP y apoyada por el PP desde la Diputación» para que Rodeiro cuente con un centro de día con 40 plazas y un PAI con otras 30. «Se sumaron a regañadientes porque es un proyecto importante que responde a una gran demanda social, y por eso están dando largas, pero deben conseguir el dinero ya», concluye.