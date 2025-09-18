O teatro bótase aos camiños en Berres
O Concello da Estrada organiza xunto cos veciños un roteiro dramatizado pola parroquia o 27 de setembro, dentro das actividades programadas no Ano Cultural Avelina Valladares
A Estrada continúa a celebrar o Ano Cultural Avelina Valladares cunha das actividades máis simbólicas do programa: un roteiro teatralizado pola parroquia de Berres, lugar natal da escritora. A cita será o sábado 27 de setembro ás seis da tarde e contará coa participación de varias agrupacións locais que lle darán vida á memoria da coñecida como «Cantora da Ulla».
Organizado polo Concello en colaboración co espazo radiofónico O Recuncho da Lingua, o percorrido combinará teatro, música e historia para achegar ao público á figura dunha muller pioneira do Rexurdimento. A Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE), o Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso e a agrupación Tequexetéldere serán protagonistas desta proposta aberta e gratuíta, pensada para veciños e visitantes.
O roteiro comezará no adro da igrexa de Berres, preto do Casal de Vilancosta, a casa familiar dos irmáns Valladares. Alí, os actores da EMAE porán en escena fragmentos inspirados en Os Seráns en Vilancosta, a obra de Santiago Cortegoso que se representou con éxito no Teatro Principal. Dende ese punto, o público desprazarase ata a propia casa natal de Avelina para continuar logo ata O Areal, un recanto natural á beira do Ulla.
Neste espazo cargado de simbolismo terá lugar un dos momentos máis emotivos da xornada: o Padre Xiao representará a bendición da barca dos Valladares, mentres que a escritora e investigadora Isabel Rei Sanmartín ofrecerá un recital baseado no Cancioneiro dos Valladares. Música e palabra unirán así tradición e memoria, evocando a herdanza dunha autora que, malia non deixar imaxes coñecidas, segue presente na cultura galega.
Avelina Valladares destacou polo seu compromiso coa lingua e pola súa condición de muller adiantada ao seu tempo, nun contexto en que non era doado abrirse paso no mundo literario. Co roteiro, o Concello quere poñer rostro á súa figura e dar a coñecer entre a veciñanza o legado dunha das voces femininas máis singulares do século XIX.
O Ano Avelina Valladares inclúe aínda outras propostas para os vindeiros meses. Pero antes, a capital estradense acollerá este mesmo sábado, 20 de setembro, unha nova edición do Roteiro Cronoestrada S.L.U., unha visita teatralizada polas rúas do centro histórico con varias saídas matinais dende a Porta do Sol. O punto de encontro será nas inmediacións da Porta do Sol, a carón do Bar Casa Herminio. Haberá varias quendas de saída: ás 11.00, 11.06, 11.12, 12.00, 12.06 e 12.12 horas. Para participar é necesario anotarse previamente no departamento de Cultura do Concello ou chamar ao 986 573 601.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha