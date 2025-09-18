O Foxo se planta y pide más medios

Este miércoles, a las 09.30 horas, coincidiendo con la entrada del alumnado, familiares y miembros de la ANPA Alecrín del CEIP de O Foxo se concentraron ante las instalaciones del centro con una pancarta en la que se leía: «A educación non pode esperar. Un titor xa!».

La movilización responde a la falta de un tutor a tiempo completo para uno de los grupos de tercero de primaria. En la actualidad solo hay un docente asignado, pero con media jornada y 11 horas lectivas, lo que deja al curso sin la continuidad pedagógica que, según denuncian las familias, es imprescindible. «Estamos con medio tutor para todos los grupos, y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias», apuntaba una de las madres presentes en la concentración.

La preocupación de la comunidad educativa va más allá. Temen que, si no se incorporan refuerzos, la dirección se vea obligada a unificar clases, incluso entre ciclos diferentes, con las dificultades organizativas y de aprendizaje que esto conllevaría.

El problema se suma a la falta de un profesor fijo de Educación Física tras la jubilación del escritor estradense Xosé Luna, que ocupó esa plaza durante 18 años. La Consellería de Educación decidió cubrir el puesto con un docente itinerante, compartido con un colegio de Catoira, a unos 30 kilómetros de distancia. Esa fórmula ya obligó a reducir la carga horaria de Educación Física en O Foxo: solo se mantienen las clases en Primaria, mientras que en Infantil son las tutoras quienes deben asumirlas.

Las familias denuncian que la suma de ambos recortes deja al centro en una situación «insostenible». Con todo, reconocen quela Consellería se puso en contacto con la dirección del colegio para conocer de primera mano sus necesidades. «Parece que hay voluntad de arreglarlo, pero no tenemos nada en firme, solo palabras sin plazos concretos», concluyen.