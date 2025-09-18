«Mi marido entró, no por los bienes, sino para salvar a nuestro tutelado»

«Mi marido nunca entró en la casa por bienes materiales». Cerca de las 18:45 horas se dio la voz de alarma en el Parque Intercomarcal de Bomberos, estaba ardiendo una vivienda en A Bandeira. En la Rúa Camilo José Cela, comenzara un fuego en el segundo piso de uno de los inmuebles. Cuando los medios intervinieron, encontraron a un hombre, el propietario, que resultara herido por inhalación de humo. Tuvo que ser asistido por sanitarios, y más tarde, trasladado al Hospital Clínico de Santiago por el helicóptero medicalizado con base en la capital gallega.

La vivienda de A Bandeira afectada. | Bernabé/Javier Lalín

El propietario, a fecha de 17 de septiembre, se encuentra bajo cuidados médicos con respirador. Su mujer explica que «mi marido entró porque pensó que nuestro tutelado estaba en el tercero». Finalmente, como informan los que asistieron este incendio, no había nadie más en la vivienda en ese momento. No cuentan aún con el informe de la causa del incendio, pero los bomberos apuntan a que se originó en la cocina, el foco principal.

Los propietarios informan de que las llamas afectaron solo a la cocina, pero la casa de momento no se puede habitar por el hollín. «Nos recomendaron que una vez que el perito vea los daños, tanto superficiales como estructurales, que busquemos a una empresa que nos haga una limpieza en profundidad, antes de volver a hacer vida normal en el segundo piso», explica su mujer. Junto al matrimonio, en la vivienda viven sus dos hijos, y de momento, «no es recomendable que lo vean».