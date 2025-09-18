Lalín recibe un acrílico de homenaje a Aller
Nolo Suárez dona al Concello ‘O astrónomo’, cuadro de su reciente exposición en el museo
REDACCión
Lalín
El Concello de Lalín ha aceptado, a través de la junta de gobierno, la donación de un cuadro de Nolo Suárez titulado O astrónomo, homenaxe a D. Ramón Mª Aller. Formó parte de A través do Ar, proyecto expositivo individual que se pudo ver en el Museo Municipal de Lalín el pasado mes de agosto.
Manuel Suárez Varela –nombre real del artista– hace constar que quiso donar el cuadro al Museo Ramón Mª Aller para formar parte de su colección artística. Es un acrílico sobre lienzo de 65 x 70 cm, autentificado con la firma personal y el sello del autor. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, agradece en nombre del pueblo de Lalín la entrega de esta obra al pintor de Santiago.
