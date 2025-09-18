Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Forcarei aprueba cambios en el impuesto de rodaje

El Concello de Forcarei aprobó de forma definitiva la modificación de la ordenanza del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.. El nuevo marco regula exenciones y bonificaciones, como descuentos del 75% para vehículos eléctricos y del 50% para híbridos, además de la gratuidad para los históricos o con más de 25 años.

